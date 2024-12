Governo autoriza concurso para 30 vagas no Ministério da Fazenda

FA Francisco Artur de Lima

Um concurso para preencher 30 vagas no Ministério da Fazenda foi autorizado pelo Governo Federal, nesta quarta-feira (17/12). O anúncio do certame foi publicado no Diário Oficial da União de quarta. A portaria que autoriza a seleção foi assinada pela Ministra de Gestão e Inovação (MGI), Esther Dweck.

As 30 vagas no concurso da Fazenda são para candidatos com ensino superior e abrangerão duas vagas para arquiteto, 25 para contador e outros três para a função de engenheiro.

Segundo a portaria Nº 6.726, a pasta da Fazenda ficará responsável pela organização e realização do certame. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público na pasta será de até seis meses.