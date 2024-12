Concurso para perito médico federal tem edital publicado; confira

RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Previdência Social (MPS) publicou, na edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira (17/12), o edital de abertura do concurso público para o cargo de perito médico federal, cuja remuneração é R$ 14.166,99. O certame oferta 250 vagas.

De acordo com documento, "não haverá reserva de vagas para provimento imediato, sendo mantido cadastro de reserva. " As oportunidades são distribuídas por capital, veja:

LOCALIDADE DE VAGA QUANTITATIVO Acre 10 Alagoas 37 Amapá 10 Amazonas 28 Bahia 45 Ceará 60 Distrito Federal 10 Espírito Santo 10 Goiás 16 Maranhão 45 Mato Grosso 31 Mato Grosso do Sul 10 Minas Gerais 31 Pará 31 Paraíba 18 Paraná 13 Pernambuco 42 Piauí 35 Rio de Janeiro 10 Rio Grande do Norte 13 Rio Grande do Sul 10 Rondônia 28 Roraima 10 Santa Catarina 10 São Paulo 10 Sergipe 24 Tocantins 18

Os requisitos são: diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de Medicina.

As inscrições poderão ser realizadas por meio da página oficial da seleção entre os dias 23 de dezembro a 9 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 120 e deve ser paga até 10 de janeiro.

O certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção compreenderá duas fases: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas serão realizados nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal em 16 de fevereiro. O exame será constituído de 120 questões sobre conhecimentos gerais e específicos. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.

Serviço

Vagas: 250

Cargo: perito médico federal

Banca: Cebraspe

Inscrições: 23/12 a 9/1, por meio do site do Cebraspe

Etapas: prova objetiva e avaliação de títulos

Aplicação das provas: 16/2