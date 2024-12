Concurso da Caixa é homologado a candidatos do Rio Grande do Sul

FA Francisco Artur de Lima

Ao todo, a área de técnico bancário no concurso da Caixa Econômica oferta 4 mil vagas - (crédito: Divulgação/Caixa Econômica Federal)

Candidatos que concorrem a uma vaga no concurso da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul podem checar o resultado final do certame, homologado nesta terça-feira (17/12). As informações podem ser conferidas no Diário Oficial da União.

Leia também: Inscrições abertas para concursos da Embrapa e do ICMBio

O concurso da Caixa ocorreu no dia 26 de maio deste ano em todo o Brasil, menos no Rio Grande do Sul devido às enchentes que atingiram municípios gaúchos. Naquele estado, as provas foram realizadas em 29 setembro.

Leia também: Confira lista com 83 concursos abertos e 10.701 vagas em todo o país

O concurso da Caixa terá validade de um ano. Dessa forma, os aprovados poderão ser chamados até dezembro de 2025. Nos outros estados — que tiveram provas aplicadas em maio —, as homologações ocorreram em agosto.

As vagas são para técnico bancário novo e técnico bancário especializado em tecnologia da informação. Ao todo, a área de técnico bancário no concurso da Caixa Econômica oferta 4 mil vagas.