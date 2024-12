TJSP lança concurso para psicólogo e assistente social com salário de R$ 9 mil

RP Raphaela Peixoto

A seleção é composta por provas obejtiva e discursiva, além de prova de títulos - (crédito: Antonio Carreta/TJSP)

O concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) foi aberto. O edital publicado nesta quinta-feira (19/12) no Diário da Justiça (a partir da página 121) assegura a oferta de 274 vagas para os cargos de assistente social judiciário e psicólogo judiciário, 137 oportunidades cada um. Para ambas as funções a remuneração é de R$ 9.061,53.

As inscrições poderão ser realizadas no período entre 08 de janeiro a 10 de fevereiro, por meio do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. O valor da taxa é de R$ 96, o pagamento deve ser efetuado até o dia 11 de fevereiro.

Os candidatos farão provas objetiva e discursiva. A aplicação dos exames estão previstas para o dia 6 de abril. A prova objetiva será composta de 70 questões de múltipla escolha. Já a discursiva consiste na realização de um estudo de caso. A seleção também é composta por provas de títulos.

A validade do certame é de dois anos a contar da data da homologação, com possibilidade de ser prorrogável por igual período, a critério do Tribunal de Justiça, podendo ou não abranger os cargos vagos e os que vierem a ser criados no decorrer do prazo de validade do certame, dependendo do interesse do serviço e da disponibilidade orçamentária.

Serviço

Banca: Fundação Vunesp

Vagas: 274 vagas

Cargos: assistente social judiciário e psicólogo judiciário

Salário: R$ 9.061,53

Inscrições:08/1 a 10/2

Aplicação das provas: 6/4