Concurso Ebserh: veja os cargos com vagas para o HuB

Para o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) as vagas são para cadastro reserva para diversos cargos. O único cargo com vagas imediatas é o de médico — oncologia clínica, são cinco oportunidades - (crédito: Secom UnB/Divulgação)

O concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferta 545 vagas imediatas cadastro reserva. As oportunidades são para as áreas médica (198), assistencial (330) e administrativa (17). O certame também formará cadastro reserva. Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

De abrangência nacional, as oportunidades são distribuídas para os 45 hospitais da rede e a sede da estatal. Para o Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) as vagas são para cadastro reserva para diversos cargos (confira no fim da matéria). O único cargo com vagas imediatas é o de médico — oncologia clínica, são cinco oportunidades.

Interessados podem se inscrever por meio do site da FGV. O período de inscrições ficará aberto entre 23 de dezembro e 20 de janeiro. O valor da taxa de inscrições varia de R$ 85 a R$ 150, a depender do nível de escolaridade.

O certame é composto pelas seguintes etapas: prova objetiva (todas as áreas) e redação (área administrativa), prova de títulos. A prova objetiva será composta por 60 questões sobre conhecimentos básicos e específicos. A aplicação das provas (objetiva e redação) está prevista para 16 de março.

Cargos

Área médica

Médico — acupuntura



Médico — anestesiologia



Médico — dor



Médico — cardiologia



Médico — cardiologia - eletrofisiologia clínica invasiva



Médico — hemodinâmica e cardiologia intervencionista



Médico — cirurgia cardiovascular



Médico — cirurgia de cabeça e pescoço



Médico — cirurgia do aparelho digestivo



Médico — cirurgia geral



Médico — cirurgia oncológica



Médico — cirurgia pediátrica



Médico — cirurgia plástica



Médico — cirurgia torácica



Médico — cirurgia vascular



Médico — coloproctologia



Médico — ecografia vascular com doppler



Médico — endoscopia



Médico — endoscopia digestiva



Médico — urologia



Médico — alergia e imunologia



Médico — clínica médica



Médico — endocrinologia e metabologia



Médico — gastroenterologia



Médico — geriatria



Médico — hematologia e hemoterapia



Médico — medicina paliativa



Médico — nefrologia



Médico — nutrologia



Médico — oncologia clínica - 5 vagas



Médico — pneumologia



Médico — reumatologia



Médico — dermatologia



Médico — genética médica



Médico — ginecologia e obstetrícia



Médico — mastologia



Médico — medicina fetal



Médico — ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia



Médico — infectologia



Médico — medicina de emergência



Médico — medicina do trabalho



Médico — medicina física e reabilitação



Médico — medicina intensiva



Médico — densitometria óssea



Médico — medicina nuclear



Médico — neurocirurgia



Médico — medicina do sono



Médico — neurofisiologia clínica



Médico — neurologia



Médico — oftalmologia



Médico — ortopedia e traumatologia



Médico — otorrinolaringologia



Médico — patologia



Médico — alergia e imunologia pediátrica



Médico — cardiologia pediátrica



Médico — endocrinologia pediátrica



Médico — gastroenterologia pediátrica



Médico — Hematologia e Hemoterapia Pediátrica



Médico — Infectologia Pediátrica



Médico — Medicina do Adolescente



Médico — Medicina Intensiva Pediátrica



Médico — Nefrologia Pediátrica



Médico — neonatologia



Médico — neurologia pediátrica



Médico — nutrologia pediátrica



Médico — oncologia pediátrica



Médico — pediatria



Médico — pneumologia pediátrica



Médico — reumatologia pediátrica



Médico — psiquiatria



Médico — psiquiatria da infância e adolescência



Médico — neurorradiologia



Médico — radiologia e diagnóstico por imagem



Médico — radiologia intervencionista e angiorradiologia



Médico — fiagnóstico por imagem - ultrassonografia Geral



Médico — radioterapia

Área assistencial

Assistente Social



Biomédico



Cirurgião-dentista



Cirurgião-dentista e traumatologia bucomaxilofaciais



Cirurgião-dentista — dentística



Cirurgião-dentista — endodontia



Cirurgião-dentista — imaginologia dentomaxilofacial



Cirurgião-dentista — odontopediatria



Cirurgião-dentista — periodontia



Cirurgião-dentista — prótese dentária



Enfermeiro



Enfermeiro —auditoria



Enfermeiro — cardiologia - hemodinâmica



Enfermeiro — centro cirúrgico



Enfermeiro — dermatológica - estomaterapia



Enfermeiro — educação em enfermagem - pesquisa



Enfermeiro — gerenciamento/gestão - gestão da qualidade em saúde



Enfermeiro — hematologia e hemoterapia



Enfermeiro — nefrologia



Enfermeiro — oncologia



Enfermeiro — saúde da mulher - obstetrícia



Enfermeiro — saúde do trabalhador



Enfermeiro — saúde mental



Enfermeiro — terapia intensiva



Enfermeiro — terapia intensiva neonatal



Enfermeiro — terapia intensiva pediátrica



Enfermeiro — transplantes



Enfermeiro — vigilância — epidemiológica



Farmacêutico



Farmacêutico — farmácia clínica em oncologia



Físico — física médica — medicina nuclear



Físico — física médica — radiodiagnóstico



Físico — física médica — radioterapia



Fisioterapeuta



Fisioterapeuta — especialista profissional em fisioterapia cardiovascular



Fisioterapeuta — especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva



Fisioterapeuta — Especialista Profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação:

assistência



Fisioterapêutica no adulto



Fisioterapeuta — especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação:

assistência



Fisioterapêutica em neonatologia



Fisioterapeuta — especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação:

assistência



Fisioterapêutica em Pediatria



Fisioterapeuta — especialista profissional em fisioterapia na saúde da mulher



Fisioterapeuta — especialista profissional em fisioterapia respiratória



Fonoaudiólogo



Nutricionista



Pedagogo



Profissional de educação física



Psicólogo — psicologia hospitalar



Psicólogo — psicologia organizacional e do trabalho



Psicólogo — neuropsicologia



Técnico em análises clínicas



Técnico em citopatologia



Técnico em enfermagem



Técnico em enfermagem — especialização técnica em saúde do trabalhador



Técnico em farmácia



Técnico em necropsia



Técnico em prótese dentária



Técnico em radiologia



Técnico em radiologia — especialização técnica em radioterapia



Técnico em saúde bucal



Tecnólogo em radiologia



Tecnólogo em radiologia — radioterapia



Terapeuta ocupacional

Área administrativa