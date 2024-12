Editais do concurso da PM de Sergipe são republicados

RP Raphaela Peixoto

As retificações foram publicadas nesta quinta-feira (19/12) - (crédito: Reprodução/Instagram/@pmsergipe)

Os editais da concurso público para Polícia Militar de Sergipe foram republicados com a inclusão da reserva de 5% de vagas para pessoas com deficiência. Houve também mudanças no cronograma e idade mínima exigida no certame. As retificações foram publicadas nesta quinta-feira (19/12).

Segundo o edital de retificação, foi alterada a data de aplicação das provas, que passa ser 23 de fevereiro. Com a alteração, o período de inscrições foi reaberto. Agora, interessados podem se inscrever, por meio do site da banca organizadora, Instituto Selecom, entre 3 de janeiro a 1º de fevereiro. Veja o novo cronograma:

Pedido de isenção da taxa de inscrição: 20 a 23/12/24



Período de reabertura de inscrições: 03/01/25 a 01/02/25



Realização de provas: 23/02/25



Realização do Teste de Aptidão Física (TAF): 25/04 a 29/04/25



Início dos cursos de formação: 25/08/25

Outra novidade é que a idade mínima de 18 anos só será cobrada no ingresso para o curso de formação, com previsão para iniciar no fim de agosto de 2025. O edital de abertura exige que o candidato tenha entre 18 e 35 anos e altura mínima estabelecida, que é de 1,60m para homens e de 1,55m para mulheres.

Em outubro foram publicados três editais de abertura que, juntos, ofertam 335 vagas. A maioria das oportunidades é para o cargo de soldado combatente, sendo 300 vagas. As demais são para os cargos de oficial combatente e oficiais médicos, 30 e cinco vagas, respectivamente.

Compõem o certame: provas objetiva e dissertativa; Teste de Aptidão Física (TAF); avaliação psicológica; pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade; e inspeção de saúde.