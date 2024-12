Concurso Ebserh: veja distribuição de vagas por macrorregião

RP Raphaela Peixoto

O novo concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) conta com 545 vagas imediatas e cadastro reserva - (crédito: Secom UnB/Divulgação)

O novo concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) conta com 545 vagas imediatas e cadastro reserva distribuídas para os 45 hospitais da rede e a sede da estatal. O certame tem abrangência nacional e está dividido em seis macrorregiões.

Conforme informado durante o sorteio das oportunidades reservadas para cotas, realizado em 9 de dezembro, entre as macrorregiões com mais oportunidades destacam-se a quinta e a sexta, com, respectivamente, 373 e 72 vagas. A terceira macrorregião não há vagas imediatas, apenas para formação de cadastro reserva. Veja a distribuição e os hospitais contemplados em cada macrorregião:

Mapa das macrorregiões do concurso da Ebserh (foto: Reprodução/Youtube/Rede Ebserh TV)

A Ebserh publicou, na quarta-feira (18), três editais. As vagas são para as áreas médica (198 vagas), assistencial (330 vagas) e administrativa (17 vagas). Os editais asseguram a reserva de 20% das vagas para pessoas pretas e pardas (PPP), o equivalente a 109 vagas, e 3% são para indígenas, totalizando 17 vagas.

As inscrições serão abertas em 23 de dezembro. Interessados podem se inscrever por meio do site da Fundação Getulio Vargas, banca organizadora da seleção, até 20 de janeiro.

O certame é composto pelas seguintes etapas: prova objetiva (todas as áreas) e redação (área administrativa), prova de títulos. A prova objetiva será composta por 60 questões sobre conhecimentos básicos e específicos. A aplicação das provas (objetiva e redação) está prevista para 16 de março.