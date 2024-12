Mais aprovados do INSS serão chamados: governo autoriza 300 nomeações

RP Raphaela Peixoto

O governo federal publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (23/12), o Decreto nº 12.331 que autoriza a nomeação de candidatos excedentes, ou seja, aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto, no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para os cargos de técnico do seguro social.

Ao todo, o documento autoriza 300 nomeações. De acordo com o decreto, o provimento dos cargos ficará condicionado à: existência de vagas na data da nomeação; e adequação orçamentária e financeira.

Do certame

O edital do INSS de 2022 ofertou mil vagas de preenchimento imediato para o cargo de técnico do seguro social. Os participantes foram avaliados por meio de duas etapas, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Ambas foram aplicadas em novembro do ano passado.

Os nomeados na seleção receberão o salário inicial de R$ 5.905,79 — composto pelo vencimento básico de R$ 712,61 mais gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18 e gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além do auxílio-alimentação de R$ 458.

Concurso para médico perito

O edital de abertura do concurso público para o cargo de perito médico federal foi publicado nesta semana. A remuneração é R$ 14.166,99. São ofertadas 250 vagas. As inscrições poderão ser realizadas por meio da página oficial da seleção entre os dias 23 de dezembro a 9 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 120 e deve ser paga até 10 de janeiro.

O certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção compreenderá duas fases: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.