PCDF: locais de provas serão divulgados a partir da próxima semana

RP Raphaela Peixoto

Os exames serão aplicados em datas distintas a depender do cargo - (crédito: Bruno L’Astorina)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (23/12), detalhes sobre a aplicação das provas do concurso para a área administrava. Segundo a corporação, os locais de provas serão divulgados a partir da próxima semana, nas seguintes datas:

3 de janeiro, para os cargos de gestor de apoio às atividades policiais civis; e



10 de janeiro, para o cargo de analista de apoio às atividades policiais civis.

Os locais poderão ser consultados por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe.

Os exames serão aplicados em datas distintas a depender do cargo. Em 12 de janeiro serão aplicadas as provas do cargo de gestor. Já no dia 19 é a vez dos candidatos do cargo de analista fazerem as avaliações. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 h. As provas iniciarão às 13h30, em ambos os dias.

Das provas

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e prova discursiva. Ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas e a prova discursiva para ambos os cargos de gestor terão a duração de 4 horas e 30 minutos.

Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, conforme o(s) comando(s) a que se refere o item. Ao todo serão 120 questões sobre conhecimentos específicos e gerais.

Já a prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá em uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de conhecimento específico relacionado a cada cargo/especialidade/área de atuação.

O que pode que não pode levar

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando: aparelhos eletrônicos, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar. Além de relógio, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.

Também estão proibidos: óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha; quaisquer acessórios de chapelaria e qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente.

Do certame

O concurso oferece 740 vagas, dos quais 260 serão para início imediato e 480 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de gestor e analista. As remunerações iniciais variam de R$ 4.162,94 a R$ 11.454,21.

Para o cargo de gestor são ofertadas 60 vagas imediatas e 180 vagas para formação de cadastro de reserva. No caso do cargo de analista, são oferecidas 500 vagas, sendo 200 vagas imediatas e 300 vagas para formação de cadastro de reserva.