Cidade goiana abre concurso com 41 vagas e salário de R$ 8 mil

O prazo de inscrição será até dia 21 de janeiro. As provas estão previstas para ocorrer no dia 23 de março

A prefeitura de Cromínia, no sul de Goiás, abriu inscrições para concurso com 41 vagas e outras 123 chances para formação de cadastro de reserva. Segundo o edital do certame, haverá oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior.



As inscrições podem ser realizadas pelo site do Itama, banca organizadora do certame. O prazo de inscrição será até dia 21 de janeiro. As provas estão previstas para ocorrer no dia 23 de março.

Os salários previstos no concurso da prefeitura de Cromínia são de R$ 1.412 até R$ 8 mil. O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período. Valor das taxas de inscrição varia de R$ 70 a R$ 120.

Os cargos contemplados conforme o edital são: motorista, auxiliar de saúde bucal, eletricista de instalações, operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas rodoviárias, agende de endemias, assistente administrativo, avaliador de bens, fiscal de tributos municipais, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, vigilante, assistente social, biomédico, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico plantonista, odontólogo, professor e psicólogo.