Projeto Aprova DF oferece aulas preparatórias gratuitas para concursos públicos

MR Marina Rodrigues

Aprova DF oferece aulas preparatórias gratuitas para concurso público - (crédito: Freepik)

Desde junho, a Associação Cresce-DF em parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF) têm oferecido aulas preparatórias gratuitas para concursos públicos por meio do projeto Aprova DF. Com o apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a iniciativa visa proporcionar capacitação para toda a comunidade, em especial, para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um cursinho, como jovens egressos do ensino médio e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os aulões acontecem aos sábados e domingos, de 8h às 12h e de 13h às 17h, no Edifício Oscar Alvarenga, localizado no Setor Comercial Sul, próximo à saída do metrô. A estrutura inclui auditório climatizado, cadeiras, banheiros, telões de LED e tradutores de Libras, além de oferecer material didático e lanche gratuito aos estudantes. Os próximos encontros serão realizados nos dias 4 e 5 de janeiro. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.aprovadf.com.br.

Confira a programação das próximas aulas:

Sábado (4/1)

Matutino: mentoria e direito constitucional;

Vespertino: direito administrativo e língua portuguesa.

Domingo (5/1)

Matutino: direito constitucional e matemática/raciocínio lógico;

Vespertino: direito administrativo e língua portuguesa.

Serviço

Aprova DF

Data: Sábados e domingos

Horário: 8h às 17h

Local: Edifício Oscar Alvarenga - Setor Comercial Sul, Qd. 3 Bl. B - LT 84/90 - 1º andar