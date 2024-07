Projeto oferece aulões gratuitos para concurseiros no DF

RP Raphaela Peixoto

O projeto terá duração de um ano, divididos em quatro ciclos com 208 aulas cada. - (crédito: Reprodução/Freepik)

O projeto Aprova DF, iniciativa da Associação Cresce-DF em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, oferecerá aulões presenciais gratuitos para concurseiros. As aulas, que ocorrerão sempre aos fins de semana, começam em 20 de julho.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do site oficial do evento ou presencialmente, no Ed. Oscar Alvarenga, Setor Comercial Sul, Qd. 3 Bl. B, LT 84/90, 1º andar, na Asa Sul, de quarta à sexta, das 7h às 13h. Caso as vagas não sejam 100% preenchidas ou haja desistências, interessados poderão se inscrever diretamente no horário das aulas.

Cada aula terá 400 vagas e será ministrada das 8h às 17h, com intervalos para descanso, no mesmo local da inscrição presencial, na Asa Sul. O projeto terá duração de um ano, dividido em quatro ciclos com 208 aulas cada. Ao final de cada ciclo, os alunos serão submetidos a simulados.

Cada dia terá quatro matérias, entre elas: direito administrativo, direito constitucional, informática, língua portuguesa, redação, matemática/raciocínio lógico. O projeto também oferecerá aos participantes kits lanche, apostilas impressas e materiais escolares básicos, como canetas, lápis e cadernos.

“[...] Teremos a promoção da igualdade de oportunidades, o fortalecimento da cidadania e a inclusão social de grupos vulneráveis, como negros, LGBTQIA+, comunidades tradicionais e vítimas de violência”, afirma Eduardo Campos, presidente da Associação Cresce DF.