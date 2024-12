Marinha do Brasil abre mais de 500 vagas para oficiais temporários

FN Fabio Nakashima*

Os requisitos para participar do processo seletivo é ter entre 18 e 40 anos, ser brasileiro nato e possuir diploma de nível superior na área escolhida - (crédito: Camila Curado / CB/DAPress)

A Marinha do Brasil anunciou a abertura de 533 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2). Profissionais com nível superior terão a oportunidade de integrar a companhia por um período de até oito anos, sem vínculo permanente, com remuneração inicial de R$ 9.070,60. O período de inscrições vai até 6 de janeiro de 2025. As candidaturas devem ser feitas pelo site: https://bit.ly/49YRuK9, selecionando no mapa o Distrito Naval correspondente à região de interesse.

As vagas estão distribuídas em várias regiões do país, contemplando estados como Rio de Janeiro (RJ), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Bahia (BA), Sergipe (SE), e muitos outros. Cada Distrito Naval possui um número específico de vagas, totalizando 533 em áreas como medicina, saúde e apoio à saúde, técnica, técnica magistério e engenharia. O 1º Distrito Naval, que abrange RJ, ES e MG, lidera com 276 vagas, enquanto o 9º Distrito Naval, responsável por estados como Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, oferece nove vagas.

Para participar, os candidatos precisam ser brasileiros natos, ter entre 18 e menos de 41 anos até a data de incorporação e possuir diploma de nível superior na área escolhida. Os aprovados serão incorporados como Praça Especial, no posto de Guarda-Marinha do Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha (RM2), para atuar em funções administrativas, técnicas e operacionais.

O processo seletivo inclui uma prova objetiva, agendada para 23 de fevereiro de 2025, com 40 questões de múltipla escolha em língua portuguesa. A inscrição custa R$ 140. Além disso, os candidatos passarão por análise de títulos, verificação de documentos, inspeção de saúde e um teste de aptidão física, que envolve atividades como corrida e nado. Após a aprovação nessas etapas, os selecionados participarão de um curso de formação inicial, que os introduzirá à rotina militar.

Os oficiais temporários terão acesso a diversos benefícios, como assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa. O vínculo com a Marinha poderá ser renovado anualmente, respeitando o limite máximo de oito anos de serviço.

*Estagiário sob a supervisão de Marina Rodrigues