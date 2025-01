RP Raphaela Peixoto

Organizado pelo Cebraspe, o certame oferece sete oportunidades imediatas e salário inicial de R$ 21.183,51 - (crédito: Carlos Humberto / BG Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (8/1), entre as páginas 82 e 96, os resultados definitivos das provas objetivas do concurso público com vagas para auditor de controle externo. Também foi divulgado o resultado provisório na prova discursiva.

Organizado pelo Cebraspe, o certame oferece sete oportunidades imediatas e salário inicial de R$ 21.183,51. As vagas são para as áreas especializada nas seguintes especialidades: Tecnologia da Informação (TI), psicologia e arquivologia.

As provas objetivas foram compostas 160 questões, cujo julgamento de cada item foi CERTO ou ERRADO. Já a prova discursiva foi dividida em duas partes: a primeira consiste em duas questões, enquanto segunda foi composta por uma redação de peça de natureza técnica.

O edital de resultado definitivo na prova discursiva, bem como a convocação para as etapas comprobatórias dos candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência e candidatos negros, será divulgado em 31 de janeiro de 2025.