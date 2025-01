Concurso Caesb com salário de R$ 11 mil tem inscrições adiadas

RP Raphaela Peixoto

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 71 e R$ 92 - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

O período de inscrições do concurso público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) foi adiado. O novo prazo para se inscrever foi divulgado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), nesta quarta-feira (9/1).

Agora, interessados em participar do certame poderão realizar a inscrição entre os dias 3 a 24 de fevereiro, por meio do site do Cebraspe. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 71 — para cargos de nível médio e técnico — e R$ 92 para vagas que demandam nível superior.

Conforme a banca organizadora, "demais informações a respeito do cronograma do concurso público

serão divulgadas, em data oportuna, por meio de edital".

A seleção oferta 82 vagas imediatas. As oportunidades são para os níveis superior e médio e salários de até R$ 11 mil. Os candidatos farão provas objetivas e prova discursiva. A seleção para os cargos de nível superior também é composta por avaliação de títulos. Os inscritos para o cargo de Agente de Operações de Sistema de Saneamento, com especialidade em Operador de Estação de Tratamento, farão também teste de aptidão física, além das provas.