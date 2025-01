Concurso MPU: maioria das vagas imediatas são para Brasília

RP Raphaela Peixoto

As vagas são para os cargos de analista e técnico do MPU, todos de nível superior -

O concurso público do Ministério Público da União (MPU) oferece 152 vagas imediatas para os cargos de analista e técnico do MPU. Desse total, 93 vagas são destinadas ao Distrito Federal, além do cadastro reserva (confira os cargos abaixo). Ambos os postos exigem nível superior. A remuneração inicial está entre R$ 8.529,65 — para o cargo de técnico — e R$ 13.994,78 — para analista.

As inscrições poderão ser feitas de 13 de janeiro a 27 de fevereiro, por meio do site da FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para o cargo de analista e R$ 95 para o cargo de técnico. O pagamento da taxa deve ser efetuado 28 de fevereiro.



Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o certame abrangerá as seguintes fases: prova objetiva (para todos os cargos); e prova discursiva (exceto para o cargo de técnico do MPU/polícia institucional). As provas objetivas e discursiva serão realizadas em todas as capitais do país, em 4 de maio em turnos diferentes, a depender do cargo.

Os candidatos ao de técnico do MPU/polícia institucional também serão submetidos a um teste de aptidão física e avaliação médica.

Cargos com vagas para Brasília