Concurso do TJSP oferece 274 vagas; veja como participar

RP Raphaela Peixoto

São ofertadas 274 vagas para os cargos de assistente social judiciário e psicólogo judiciário, 137 oportunidades cada um - (crédito: Divulgação/TJSP)

Interessados em se inscrever no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) já podem se inscrever no certame. As inscrições poderão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp.

O período de inscrições, aberto na quarta-feira (8/1), termina em 10 de fevereiro. São ofertadas 274 vagas para os cargos de assistente social judiciário e psicólogo judiciário, 137 oportunidades cada um.

Para a confirmação na participação da seleção, o candidato deve pagar uma taxa no valor de R$ 96. O pagamento deve ser efetuado até o dia 11 de fevereiro. Podem solicitar a redução de 50% da taxa os candidatos que cumulativamente atenda aos seguintes requisitos:

Seja estudante regularmente matriculado(a) em uma das séries do ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação;



Receba remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos ou esteja desempregado(a)

Os candidatos farão provas objetiva e discursiva. A aplicação dos exames estão previstas para o dia 6 de abril. A prova objetiva será composta de 70 questões de múltipla escolha. Já a discursiva consiste na realização de um estudo de caso. A seleção também é composta por provas de títulos.

Para ambas as funções a remuneração é de R$ 9.061,53. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.