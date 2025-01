Concurso da Embrapa encerra inscrições nesta sexta; corra!

FA Francisco Artur de Lima

Interessados em concorrer a uma das 1.027 vagas do concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) terão até as 18h desta esta sexta-feira (17/1) para se inscrever. O cadastro no certame deve ser feito pelo site do Cebraspe, a banca organizadora da seleção.

Das mais de mil vagas ofertadas no concurso, a Embrapa pagará remuneração inicial de até R$ 12,8 mil. As oportunidades serão para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico.

Para confirmar a inscrição no certame da Embrapa, o candidato deverá pagar uma taxa que vai de R$ 60 a R$ 170 a depender do cargo selecionado. Confira os valores das áreas ofertada no concurso da Embrapa:

Pesquisador: R$ 170



Analista: R$ 150



Técnico: R$ 80



Assistente: R$ 6o

Além dos salários, os convocados no certame da Embrapa terão direito a benefícios como assistência médica, auxílio alimentação/refeição, seguro de vida, seguridade social, auxílio pré-escola e apoio financeiro para filhos com deficiência mental, entre outros.