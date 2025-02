RP Raphaela Peixoto

As provas do concurso foram realizadas em dezembro - (crédito: Reprodução: Freepik)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (23/1), o edital nº 7 do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral. O documento torna pública a retificação do edital de abertura que altera itens referentes ao Teste de Aptidão Física (TAF).

Entre as mudanças está a inclusão do subitem 10.11.4.10 que tem a seguinte redação: "para fins de aferição da distância percorrida, será utilizado a marcação disposta no subitem 10.11.4.7 deste edital. Caso o candidato finalize o teste entre duas marcações, será considerado, para fins de registro do resultado no teste, a marcação imediatamente a frente do local em que o candidato finalizou o teste".

O documento determina que o exame de aptidão física deverá ser aplicado por profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF), assim como habilitação em educação física. Além disso, o edital de retificação estabelece que, no dia de realização do TAF, a entrada de candidatos portando aparelhos eletrônicos, como por exemplos, telefones celulares, smartphones, tablets, entre outros, não será permitida.

Questões anuladas

Na quarta-feira (23/1), a banca organizadora do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), divulgou a consulta ao espelho individual de desempenho nas provas objetivas, bem como a consulta individual aos gabaritos oficiais definitivos e ao caderno de provas objetivas.

Segundo o Cebraspe, 65 questões da prova foram anuladas e outros 25 itens tiveram o gabarito alterado. As justificativas de alterações de gabarito estão disponíveis no site oficial da seleção. Entre as justificativas apresentadas para que as questões fossem alteradas incluíram, em sua maioria, erros na redação dos itens e questões que possibilitam mais de uma interpretação.

As provas do concurso foram realizadas em dezembro. À época quase a metade do total de inscritos no concurso se absteve. Ao todo, a taxa de abstenção no TSE Unificado, conforme divulgado pelo Cebraspe, ficou em 47,95%. Os resultados finais nas provas objetivas foram disponibilizados em 15 de janeiro.O certame oferece 412 vagas para os cargos de analista e técnico judiciário. Os salários iniciais serão de até R$ 13.994,78.