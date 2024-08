Ibama e ICMBio recebem autorização para abertura de concursos

CC Camila Curado

Presidente Lula se reúne com autoridades no Ibama para discutir sobre incêndios no país - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República )

Por meio das portarias nº 6.152 e nº 6.153 publicadas nesta sexta-feira (30/8), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a abertura de concursos para dois importantes órgãos ambientais brasileiros, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Foram liberadas a abertura de 810 vagas, 460 para o Ibama e 350 para o ICMBio.

Todos os cargos exigem nível superior dos candidatos para as duas instituições e com salários iniciais de R$ 8.817,70. O Ibama vai ter 130 postos para analista administrativo, e 330 para analista ambiental, proporção semelhante a do ICMBio, que abre 120 os postos de trabalho para analista administrativo e 230 para a de analista ambiental.

>> Veja a portaria que autoriza o concurso do Ibama

>> Veja a portaria que autoriza o concurso do ICMBio



O prazo para publicação dos editais é de até 6 meses. Uma vez publicado, há um mínimo de dois meses de intervalo até a realização das primeiras provas, prazo mínimo entre a publicação e a realização dos certames. Os próprios órgãos ficam responsáveis pela edição das normas para o concurso público e pela contratação da banca organizadora. As informações acerca da remuneração e carga horária, bem como a data de abertura dos concursos, não foram detalhadas nas portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Outros dois editais de concursos para as duas instituições já estão em cursos e devem ser publicados até 3 de janeiro de 2025. Autorizados mês passado pelo MGI, a portaria nº 4.677 deu ao Ibama a permissão para contratação de 260 analistas e a portaria nº 4.591 deu o aval para o ICMBio abrir 180 vagas. A oportunidade será distribuída entre os cargos de analista administrativo e o de analista ambiental, cada um com 130 postos, no caso do Ibama, e para o instituto Chico Mendes, serão 120 para analista administrativo e 60 para analista ambiental.

Esses são os primeiros anúncios para a realização de concurso para as duas instituições desde 2021. Na época, quando os últimos concursos foram realizados, o Ibama tinha 568 vagas para analista ambiental, técnico ambiental e analista administrativo, para candidatos com nível médio e superior. E o ICMBio, por sua vez, ofertou 171 vagas, tendo 110 destinadas a técnicos ambientais e 61, a analistas ambientais.

Há meses os institutos sinalizam a necessidade de ampliar o quadro de servidores. Em maio, depois de um levantamento interno feito pelo próprio Ibama, o instituto solicitou abertura de 2.201 vagas, 1.498 para analista ambiental e 703 para analista administrativo. O mesmo foi feito pelo ICMBio, que informou precisar de 1.105 novos analistas, sendo 534 ambientais e 571 administrativos, com vagas previstas em todos os estados.