CNU: um a cada cinco aprovados fez a prova em Brasília

O Distrito Federal é a unidade da Federação com o maior número de aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU). De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta terça-feira (4/2), 20% dos candidatos aprovados realizaram a prova no Distrito Federal.

Em todo país, foram 6.640 aprovados no certame. O estado do Rio de Janeiro ficou em segundo lugar, com 11,30% dos aprovados, seguido por São Paulo, com 10,44%.

UF Porcentagem de aprovados DF 20,12% RJ 11,30% SP 10,44% MG 9,32% BA 5,72% CE 4,97% RS 4,40% GO 3,31% PR 2,94%

De acordo com dados expostos pela ministra Esther Dweck, 25,6% dos aprovados no CNU são da região Centro-Oeste. "Chamou a atenção o fato de que, entre 25% dos aprovados do Centro-Oeste, 20% são de Brasília", comentou.

Nordeste:

Entre os aprovados no Nordeste, de acordo com o Ministério da Gestão e Inovação, 26% realizaram as provas em alguma cidade do Nordeste.

Norte:

A região Norte apresentou 5,6% do total de aprovados.

Sudeste

32,9% dos aprovados no Concurso Nacional Unificado realizaram as provas em algum dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Sul

Já o sul 9,8% apresentou dos aprovados no CNU. Desta porcentagem, completou a ministra Esther, 4,4% realizaram as provas no Rio Grande do Sul. O estado, no primeiro semestre do ano passado sofreu consequências decorrentes de temporais.

Essa condição, inclusive, fez com que houvesse um adiamento das provas do Concurso Nacional Unificado que estavam previstas para ocorrer em maio e foram deslocadas para agosto.

Os aprovados estão aptos a realizar o curso de formação oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A participação no curso da Enap, de acordo com o cronograma do CNU, será necessários aos candidatos aprovados nos blocos 1 a 7. Já os aprovados no grupo 8 não necessitarão da qualificação do Enap, e aguardarão a aprovação da Lei de Orçamento Anual (LOA) no Congresso para que sejam convocados.

Aprovados por idade

Mais de 50% dos aprovados no Concurso Nacional Unificado têm entre 30 a 40 anos, de acordo com a ministra Esther Dweck. Ela detalhou a faixa etária dos candidatos nesta terça-feira:

30 a 35 - 26,61%

35 a 40 - 24,3%

40 a 45 - 13,64%

