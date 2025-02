Veja como vai funcionar curso de formação para aprovados no CNU

FA Francisco Artur de Lima

Além de Brasília — onde é a sede principal da Enap —, os cursos serão realizados no Rio de Janeiro, com exceção do curso para Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), que será oferecido em formato híbrido - (crédito: Enap/Divulgação)

Os 2.305 candidatos aprovados nos blocos 1 a 7 (nível superior) do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram convocados nesta terça-feira (4/2) para o curso de formação promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Essa qualificação será exclusiva para vagas de nível superior.

Esses candidatos terão prazo até esta quarta-feira (5/2) para confirmar sua participação na turma do Enap. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, apenas aqueles que responderem "SIM" à convocação terão suas vagas respectivas vagas garantidas. Isso porque esse curso é uma fase obrigatória, eliminatória e classificatória para nove cargos.

Caso haja candidatos eliminadas por não responderem a primeira lista, o Ministério da Gestão e Inovação divulgará as segundas e terceiras chamadas em 11 e 18 de fevereiro, respectivamente. Já no dia 28 de fevereiro haverá divulgação definitiva dos convocados ao curso do Enap.

Como funciona o curso

Segundo a Enap, os cursos serão destinados à de formação de cinco carreiras específicas:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 580h;

Analista de Comércio Exterior (ACE): 380h;

Analista em Tecnologia da Informação (ATI): 440h;

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS): 440h;

Analista de Infraestrutura (AIE): 440h.

A carga horária varia entre 140 e 580 horas, conforme o cargo, e as aulas serão conduzidas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) e agências reguladoras (ANEEL, ANTAQ e ANS).

Remuneração

Os candidatos aprovados nos blocos 1 a 7 do CNU terão direito a metade da remuneração inicial prevista para o cargo almejado. Essa regra, porém, não vale para servidores públicos federais que optarem por manter seus salários.