Salários do novo CNU serão de R$ 9 mil a R$ 22 mil, diz ministra

RP Raphaela Peixoto

Dweck também assegurou que novos concursos serão autorizados em breve - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista ao programa Bom dia, Ministra nesta quarta-feira (5/2), comentou sobre o anúncio do próximo Concurso Público Nacional Unificado (CNU).“Temos expectativa de lançar nas próximas semanas o próximo edital", afirmou Esther.

Ela também revelou que serão ofertadas vagas, especialmente, para as duas carreiras que foram criadas: uma da área de defesa, justiça e segurança; e outra de desenvolvimento socioeconômico, que de acordo com Esther, ambas são de nível superior e a faixa salarial entre entrada e saída varia de R$ 9 mil a R$ 22 mil.

"Acho que essas duas carreiras vão atrair muita gente, por serem carreiras novas e que tem um nível salarial intermediário no ponto de vista do governo federal, mas é bastante atrativo. Então, a gente imagina que terá uma grande demanda para essas carreiras", pontua a chefe do MGI.

Segundo Esther, o novo Enem dos Concursos também abrangerá a carreira administrativa e as seleções já autorizadas pelo governo federal. Ela também revelou que tentará anunciar, ainda nesta quarta-feira (5/2), a lista provisória dos órgãos que já toparam participar do novo CPNU.

Dweck também assegurou que novos concursos serão autorizados em breve. "A gente vai autorizar novos concursos agora, mas poucos. A gente precisa de aprovação da LOA para ter uma dimensão exata do recurso disponível neste ano para novos concursos, por isso nosso cronograma está um pouco atrasado em relação ao que a gente gostaria". Um deles será o certame da Polícia Federal, conforme anunciado pela própia ministra em coletiva de imprensa na terça-feira (4/2). Estão previstas 2.000 vagas, distribuídas por todo o Brasil, segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Sobre os resultados do 1º CPNU

Na mesma ocasião, a ministra detalhou as repercussões dos resultados do Enem do Concursos, divulgados na terça-feira (4/2). "Tirando o DF que é um ponto fora da curva, pela concentração de servidores que fazem o própio concurso (...) Na nossa visão o fato da gente ter chegado ao Brasil inteiro é um grande ganho", avalia Dweck.

O Distrito Federal foi a Unidade da Federação com o melhor resultado em todo o país, com 20,12% do total dos aprovados. O DF, que representa apenas 1,29% da população do Brasil (são 2,8 milhões, segundo o Censo de 2022), teve 9,11% do total de inscritos no país, perdendo apenas para São Paulo (10,58%) e para o Rio de Janeiro (10,46%).

Ela também alertou aos participantes convocados para o curso de formação, cujo prazo para confirmação nesta etapa prevista para nove cargos dos blocos de 1 a 7 termina nesta quarta-feira (5/2). De acordo com Esther, "dizer não hoje não significa que ela está fora totalmente do concurso, a menos que fosse a sua primeira opção. Se não for a sua primeira opção e você disse não, você ainda continua no cadastro reserva das suas opções acima. Outras duas convocações ainda serão feitas neste mês, nos dias 11 e 18. A lista definitiva será publicada em 28 de fevereiro.

Sobre a nomeação dos aprovados no certame, Esther afirmou que "para convocar para a posse, precisamos da Lei Orçamentária aprovada. Se for até 10 de março, não interfere no nosso calendário. Agora devemos homologar o bloco 8, que não tem curso de formação. Portanto poderemos homologar muito em breve".

Veja a entrevista na íntegra