Exame Nacional dos Cartórios tem edital retificado; veja o que muda

FA Francisco Artur de Lima

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) comunicou, nesta terça-feira (11/2), a retificação do edital do 1º Exame Nacional dos Cartórios (ENAC). Anunciado no fim de janeiro, o Enac altera o processo seletivo para os concursos de cartório no Brasil.

Publicada no Diário Oficial da União desta terça, a retificação do edital do concurso prevê a alteração da data ds provas, até então prevista para o dia 13 de abril. Agora, os candidatos farão a avaliação em 27 de abril.

Além do dia de realização das provas, a retificação da Enac alterou o período de divulgação dos gabaritos, que, até então, seriam publicados em 15 de abril. Agora, as respostas das avaliações objetivas serão publicadas em 29 de abril.

Enac

Com inscrições previstas até 28 de fevereiro, no site da banca organizadora Fundação Getúlio Vagas, o Exame Nacional de Cartórios terá apenas uma etapa, que consistirá em uma prova objetiva.

O Enac terá 100 questões de múltipla escolha. As provas abordarão diferentes áreas do direito, como Direito Constitucional, Civil, Administrativo e Notarial. Para ser aprovado, o candidato deverá acertar pelo menos 60 questões, com uma bonificação para candidatos negros, indígenas ou com deficiência, que precisam acertar no mínimo 50 questões.

O valor da taxa de inscrição é R$ 150 e o pagamento deve ser efetuado 28 de fevereiro.