O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta terça-feira (11/2), a segunda convocação para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). As listas foram divulgadas na “Área do Candidato” do site da Fundação Cesgranrio e também estarão disponíveis no site da própria pasta.

Os novos convocados terão até quarta-feira (12/2) para confirmar a participação nesta etapa, na Área do Candidato no site do concurso. Segundo o MGI, apenas aqueles que responderem "SIM" à convocação terão sua vaga garantida. A pasta também ressalta que "Caso o candidato já tenha feito a confirmação entre os dias 4 e 5 e seja convocado para um cargo de sua maior preferência, não será necessário realizar nova confirmação."

Apenas aqueles que responderem "SIM" à convocação terão sua vaga garantida. Caso o candidato já tenha feito a confirmação entre os dias 4 e 5 e seja convocado para um cargo de sua maior preferência, não será necessário realizar nova confirmação.

Os candidatos que não confirmarem dentro do prazo serão eliminados tanto da vaga que ele foi convocado quanto das que ele indicou como menos preferenciais. "A convocação impacta não apenas candidatos para cursos de formação, mas também pode afetar a classificação dos aprovados para cargos que não exigem essa etapa e atualiza o cadastro reserva", explica o ministério.

Cada candidato será aprovado apenas para um cargo, porém, seu nome pode aparecer em listas de espera para as posições que ele priorizou. Se, por exemplo, o candidato for convocado para o curso de formação da sua terceira opção nesta segunda chamada e confirmar sua presença no curso de formação, ele ainda permanece concorrendo às vagas de suas primeiras e segundas opções, podendo ser chamado na terceira lista de convocação que será divulgada em 18 de fevereiro, caso surjam vagas disponíveis.

Do curso de formação

O curso de formação é previsto para nove cargos, sendo eles: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), Analista de Comércio Exterior (ACE), Analista em Tecnologia da Informação (ATI), Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), Analista de Infraestrutura (AIE), Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL), Especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ), Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) e Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).

Os cursos de formação serão desempenhados, em sua maioria, em Brasília-DF, e no Rio de Janeiro-RJ, será ministrado o curso de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). Ficam responsáveis pela organização as instituições Cebraspe e Enap. O edital específico para esta etapa foi publicado em janeiro deste ano.