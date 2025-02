RP Raphaela Peixoto

A Portaria foi publicada no Diário Oficial da União e prevê a oferta de mil vagas - (crédito: Divulgação Polícia Federal)

O Governo Federal autorizou, nesta sexta-feira (14/2), a realização do concurso público para a Polícia Federal. A Portaria foi publicada no Diário Oficial da União e prevê a oferta de mil vagas.

As oportunidades são para os cargos de delegado de polícia federal (120), perito criminal federal (69), agente de polícia federal (630), escrivão de polícia federal (160), além de 21 para o cargo de papiloscopista policial federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O prazo para a publicação do edital de abertura do certame será de até seis meses, contados a partir da data da publicação da portaria, conforme informado no documento.

O anúncio sobre o novo certame foi feito pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski no Palácio do Planalto após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Lewandowski e com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos Esther Dweck. À época foram anunciadas 2 mil vagas para ingressem na corporação entre 2025 e 2026.

Na ocasião Esther afirmou que o concurso da PF foi priorizado por Lula, mas outros certames serão anunciados. "Tem todo um processo longo e a entrada efetiva deve ocorrer no final desse ano ou só no ano que vem", informou a ministra.