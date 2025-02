Ibama abre seleção para supervisor com salários de mais de R$ 6 mil

FA Francisco Artur de Lima

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu novos processos seletivos para cinco vagas de supervisor de manejo integrado do fogo. As oportunidades serão para atuar em Brasília.

As inscrições serão realizadas presencialmente no dia 31 de janeiro, das 9h às 17h, no Edifício Sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), localizado na capital federal. A remuneração mensal é de R$ 6.600.

Além disso, futuros supervisores de manejo integrado do fogo do Ibama terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando aplicável), auxílio-transporte (quando aplicável), adicional de insalubridade e seguro de acidentes pessoais.

Os candidatos devem ter entre 18 e 59 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior. A seleção incluirá análise curricular e avaliação da vida pregressa funcional. Os processos seletivos terão validade de dois anos.