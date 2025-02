Concurso TRT RJ: edital tem salário de até R$ 17 mil

RP Raphaela Peixoto

Ambas as funções exigem ensino superior completo - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com jurisdição no Rio de Janeiro, lançou o concurso para formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico judiciário. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (12/2).

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no período entre 17 de fevereiro e 18 de março. O cadastro poderá ser realizado por meio do site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Para confirmar a participação o candidato deverá pagar, até 19 de março, a taxa de inscrição, cujo valor varia conforme o cargo, sendo:

R$ 110 para os cargos de analista judiciário, todas as Áreas e Especialidades;

R$ 90 para os cargos de técnico judiciário, todas as Áreas e Especialidades.

Ambas exigem do candidato o ensino superior completo. Entre as opções de graduações estão: medicina, engenharia civil, enfermagem, entre outras. O salário varia de R$ 9.052,51 — para técnico e R$ 14.852,66 — para analista. "A remuneração inicial do cargo de analista judiciário — área judiciária - especialidade oficial de justiça avaliador federal será acrescida da Gratificação de Atividade Externa — GAE, no valor de R$ 2.166,01", assegura o edital.

O certame constará das seguintes provas: objetivas (composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha), discursivas (que consiste em um estudo de caso para o cargo de analista e uma redação para o cargo de técnico). Os candidatos para o cargo de técnico judiciário - área administrativa agente da polícia judicial também serão submetidos a uma prova prática. A etapa consistirá em um Teste de Aptidão Física (TAF).

Conforme o edital: "os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/ 1990, e suas alterações), e demais normativos federais aplicáveis à Justiça do Trabalho, bem como à regulamentação interna do Tribunal". A jornada de trabalho semanal é de 40 horas.