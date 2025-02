RP Raphaela Peixoto

As provas do TSE Unificado foram realizadas em dezembro - (crédito: Reprodução: Freepik)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta quarta-feira (12/2), o resultado definitivo da prova discursiva do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral, somente para o cargo de analista judiciário. Também foi publicada a convocação para as etapas comprobatórias para quem concorre às vagas reservadas aos candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Quanto às justificativas da Cebraspe, banca organizadora do certame, o documento informa que os recursos interpostos contra o resultado provisório da prova discursiva serão disponibilizados no site do concurso a partir de 19 de fevereiro.

A avaliação biopsicossocial, etapa comprobatória para os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência, será realizada em 23 de março, bem como o procedimento de heteroidentificação, etapa prevista para os candidatos negros e indígenas.

As informações sobre o local e o horário de realização de ambas as etapas serão publicadas, no site do Cebraspe, no dia 17 de março. Já os resultados provisórios sairão em 9 de abril.

Certame

As provas do TSE Unificado foram realizadas em dezembro, para preencher os cargos de analista e técnico judiciário. Do total de vagas, 126 são para o cargo de analista judiciário e 286 para o cargo de técnico judiciário. Os salários iniciais serão de até R$ 13.994,78.

As 412 vagas oferecidas no concurso estão distribuídas nos quadros de pessoal dos seguintes tribunais eleitorais: