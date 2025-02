FAB abre concurso com 345 vagas e salários acima de R$ 8,2 mil

RP Raphaela Peixoto

Para cada área é exigido uma idade máxima até o dia 31 de dezembro de 2026 - (crédito: Reprodução/FAB)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Força Aérea Brasileira (FAB) com 345 vagas para Exames de Admissão e salários de até R$ 8.245, além de adicionais regulamentados em lei. Interessados podem se inscrever por meio do site da Aeronáutica até 17 de março. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

As oportunidades são destinadas às especialidades de medicina, odontologia, farmácia, engenharia, capelania e quadro de apoio. Todas as vagas são de nível superior. Para cada área é exigido uma idade máxima até o dia 31 de dezembro de 2026: