Divulgada terceira e última convocação para os cursos de formação do CNU

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou no final da manhã desta terça-feira (18/2), a terceira e última convocação para os cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A data está prevista no edital. As listas serão disponibilizadas na “Área do Candidato” do site da Fundação Cesgranrio e no Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No site do concurso estão disponíveis informações detalhadas da situação dos candidatos, indicando se foram aprovados para vaga imediata, estão em lista de espera, no cadastro de reserva, convocados para curso de formação ou eliminados.

Os novos convocados terão dois dias (18 e 19 de fevereiro) para realizar a confirmação, na Área do Candidato no site do CPNU. Apenas aqueles que confirmarem a participação nesta etapa terão a vaga garantida. Os candidatos que já confirmaram a participação nas outras duas outras convocações e foi convocado para um cargo de sua maior preferência, não precisará realizar nova confirmação.

O curso de formação é uma fase obrigatória, eliminatória e classificatória para nove cargos dos blocos de 1 a 7. Os cursos serão realizados em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) e a carga horária varia conforme o cargo, podendo chegar a 580 horas.

A divulgação da lista definitiva dos convocados dos blocos de 1 a 7 para matrícula está marcada para o dia 28 de fevereiro. Já a classificação definitiva dos candidatos de nível médio, do Bloco 8, foi divulgada no último dia 4 de fevereiro.