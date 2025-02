Concurso CNEN tem cronograma alterado; confira as novas datas

RP Raphaela Peixoto

Data da aplicação das provas objetiva e discursiva foi adiada - (crédito: Reprodução/Cnen )

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) retificou diversos itens do edital do concurso para provimento de 150 vagas, além de formação de cadastro reserva. Entre os itens alterados está o cronograma do certame. O edital de retificação foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (25/2).

Com a mudança, as inscrições deverão ser feitas no site oficial do certame a partir das 10h desta terça-feira (25/2). O prazo termina em 16 de março. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130, a depender do cargo, cujo pagamento deve ser efetuado até o dia 18 de março.

A data da aplicação das provas objetiva e discursiva também foi adiada. Agora, os exames serão realizados dia 4 de maio. Inicialmente as provas estavam marcadas para 27 de abril. No caso da prova oral e da defesa de memorial, a data provável para a realização será entre os dias 11 e 14 de julho.

O resultado preliminar do concurso está previsto para ser divulgado em 17 de setembro. Os aprovados poderão ser lotados em diversas unidades da CNEN pelo país, localizadas em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Abadia de Goiás (GO), Poços de Caldas (MG) e Brasília.

Confira as principais datas:

Período de inscrições do concurso público: 25/02 a 16/03/2025

25/02 a 16/03/2025 Período para solicitar isenção da taxa de inscrição: 25/02 a 28/02/2025

25/02 a 28/02/2025 Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição: 19/03/2025

19/03/2025 Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 18/03/2025

18/03/2025 Aplicação das provas objetiva e discursiva: 4/05/2025

4/05/2025 Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e divulgação da relação dos candidatos convocados para a correção de prova discursiva: 9/06/2025

9/06/2025 Data provável para a realização da prova oral: 11/07 a 14/07/2025

11/07 a 14/07/2025 Data provável para a realização da defesa de memorial: 11/07 a 14/07/2025

11/07 a 14/07/2025 Data provável para a publicação do resultado preliminar da prova oral e da defesa de memorial: 31/07/2025

31/07/2025 Resultado preliminar do concurso: 17/09/2025

17/09/2025 Data provável para a publicação do resultado definitivo e homologação do concurso público: 26/09/2025

Do certame

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os salários são de até R$ 14.734,44. Confira a distribuição das vagas com seus respectivos salários:

Pesquisador — 15 vagas: até R$ 14.734,44



Analista em ciência e tecnologia — 25 vagas: até R$ 13.498



Tecnologista — 80 vagas: até R$ 13.498



Técnico — 30 vagas: até R$ 5.997,54

O certame será realizado em duas etapas, sendo a primeira composta por quatro fases (prova objetiva, prova discursiva, prova oral e defesa de memorial) e a segunda por uma fase (avaliação de títulos e experiência profissional).