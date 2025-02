Com salários de até R$ 14 mil, inscrições no Concurso do MPU terminam hoje

FA Francisco Artur de Lima

Candidatos a analista farão as provas no período da manhã, das 8h às 12h30. Já para quem se inscreveu para concorrer ao cargo de técnico, as avaliações ocorrerão à tarde, das 15h às 19h30 -

Interessados em participar do concurso do Ministério Público da União (MPU) têm até as 16h desta quinta-feira (27/2) para se inscrever no certame, que oferece 172 vagas distribuídas entre técnicos e analistas do órgão. As inscrições podem se feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora da seleção.

Do total de vagas, de acordo com o edital do concurso, haverá 66 oportunidades para técnico administrativo, oito para técnico policial institucional e uma oportunidade par técnico de enfermagem. Os salários podem chegar a R$9.052,51.

Leia também: Concurso do MPU terá vagas para todas as áreas da instituição

Entre os cargos ofertados para analista, o concurso do MPU oferece 66 vagas para analista de direito e 31 para analista especializado. Entre as especializações, o edital do certame elenca áreas específicas. Confira:

Atuarial;

Arquivologia

Biblioteconomia;

Clínica Médica;

Comunicação Social;

Desenvolvimento de Sistemas;

Enfermagem;

Ginecologia;

Junta Médica em Psiquiatria;

Odontologia;

Oftalmologia;

perito em Antropologia;

perito em Arquitetura;

perito em Biologia;

perito em Contabilidade;

perito em Economia;

perito em Engenharia Agronômica;

perito em Engenharia Civil;

perito em Engenharia de Seg. do Trabalho;

perito em Engenharia Elétrica;

perito em Engenharia Florestal;

perito em Engenharia Mecânica;

perito em Engenharia Sanitária;

perito em Geografia;

perito em Geologia;

perito em Medicina do Trabalho;

perito em Oceanografia;

perito em Tecnologia da Informação e Comunicação;

Psicologia;

Serviço Social; e

Suporte e Infraestrutura.

















Os salários para o cargo de analista do Ministério Público da União será de R$ 14.852,66. O concurso do MPU contará com provas objetivas e discursivas, previstas para 4 de maio, em dois turnos, conforme o cargo.

Leia também: MPU: servidores cobram concurso para policiais institucionais

Candidatos a analista farão as provas no período da manhã, das 8h as 12h30. Já para quem se inscreveu para concorrer ao cargo de técnico, as avaliações ocorrerão à tarde, das 15h as 19h30.