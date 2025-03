CNU: resultado final é publicado; saiba como consultar

YR Yasmin Rajab

O Concurso Unificado oferta 6,6 mil vagas - (crédito: Helena Dornelas/CB.D.A Press)

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado já podem conferir o resultado final, publicado na noite desta sexta-feira (28/2). Ao todo, foram divulgadas 194 listas com os resultados finais do concurso.

O certame ofertou 6.640 oportunidades distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes. Mais de 970 mil pessoas participaram e as provas foram aplicadas em 228 cidades.

Entre os aprovados, 2.305 disputam cargos que exigem curso de formação, etapa que começará entre março e abril deste ano. Já os 4.335 restantes passaram em vagas sem exigência da etapa e devem ser convocados entre o fim de abril e início de maio.

As listas têm alterações e ajustes feitos com base em acordos judiciais e reclassificação de candidatos. Há também a reavaliação de participantes sub judice e ajustes à situação de costistas que foram reclassificados após avaliação das condições nas bancas de heteroidentificação.

A homologação final dos resultados dos cargos sem exigência de curso de formação sairá na próxima sexta-feira (7/3), no Diário Oficial da União.

Como consultar

Os participantes poderão consultar as notas finais individuais na área do candidato por meio do site do certame, usando a conta Gov.br.

Segundo o Ministério da Gestão, responsável pelo concurso, cada candidato aparecerá como aprovado somente em um dos cargos. No entanto, o mesmo candidato poderá aparecer em listas de espera para outros cargos de maior preferência.

As listas estarão ordenadas pela classificação dos candidatos por cargo, com candidatos sub judice em listas separadas.

Curso de formação

As listas com os convocados para matrícula em cursos de formação também estão disponíveis na área do candidato.

Ao todo, nove cargos exigem a etapa: especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG); analista de comércio exterior (ACE); analista em tecnologia da informação (ATI); analista técnico de políticas sociais (ATPS); analista de infraestrutura (AIE); especialista em regulação de serviços públicos (Aneel); especialista em regulação de serviços públicos (Antaq); auditor fiscal do trabalho (AFT); e especialista em regulação de saúde suplementar (ANS).