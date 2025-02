PF tem concurso previsto com mil vagas e salários de até 26 mil

FA Francisco Artur de Lima

O governo federal prevê a divulgação de editais de concurso da Polícia Federal para este ano. A informação foi divulgada por meio de uma publicação no perfil oficial do governo no Instagram, que destacou a intenção de reforçar o quadro de agentes, escrivão, peritos, delegados, papiloscopistas e cargos administrativos da instituição.



Nas oportunidades administrativas, haverá 192 vagas com salários entre R$ 4.635,48 e R$ 7.885,40. Já em relação às demais vagas, o governo ofertará mil opções com salários de até R$ 26.300.

Ainda não há data para a divulgação do edital do concurso da PF, porém conforme a postagem, o documento está em fase final de elaboração e deve ser publicado nos próximos meses. O concurso é visto como uma resposta à necessidade de reposição de efetivos, já que a PF enfrenta um déficit significativo de profissionais após anos sem novos certames.

Além da previsão de edital da PF, a publicação no Instagram oficial do governo aborda a expectativa para concursos para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) — com 403 vagas e salários a partir de R$ 8 mil — e para a Superintendência de Seguros Privados (Susep) — com 75 oportunidades e vencimentos a partir de R$ 18 mil.

Pedido do Ministério da Justiça

Em outubro do ano passado, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, cobrou a realização de novos concursos para a Polícia Federal (PF). O pedido foi feito durante reunião com o presidente Lula (PT). À ocasião, o governo discutiu a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança, que visa criar Sistema Único de Segurança Pública (Susp).



A última seleção para a Polícia Federal ocorreu em 2021, quando foram ofertadas 1.500 vagas. Dessa vez, além das funções tradicionais, como agente e escrivão, há expectativa de que o edital inclua oportunidades para áreas especializadas, como tecnologia da informação e combate ao cibercrime, refletindo as novas demandas de segurança pública.