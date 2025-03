RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) alertou, por meio das redes sociais, sobre uma tentativa de golpe direcionada aos interessados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O comunicado, publicado no domingo (9/3), esclarece que golpistas estão espalhando informações falsas sobre a abertura das inscrições para o certame.

A pasta enfatiza que as inscrições para o CNU 2025 ainda não foram iniciadas e recomenda que os usuários verifiquem sempre a autenticidade das informações antes de tomarem qualquer atitude. O ministério ainda reforça que todas as atualizações sobre o concurso serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais do governo.

Edital previsto para este mês

Segundo a previsão do MGI, o edital de abertura do CNU 2025 será publicado ainda neste mês, e as provas estão agendadas para agosto. Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido confirmado, Novo CNU não atrapalhará convocação dos aprovados, diz ministra

Conforme anunciado pela ministra Esther Dweck, uma das novas áreas será voltada para defesa, justiça e segurança, enquanto a outra estará focada em desenvolvimento regional, agrário e econômico. Ambas as carreiras exigem nível superior, com salários variando de R$ 9 mil a R$ 22 mil, dependendo da progressão na carreira.