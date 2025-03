RP Raphaela Peixoto

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lançou nesta segunda-feira (10/3), o edital de aberta do concurso público para a Polícia Militar do Tocantins (PMTO). Segundo o governador, a previsão é que o documento seja publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ainda hoje.

A banca organizadora do certame será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ao todo, serão ofertadas 660 vagas para o quadro de praças e oficiais da corporação. Do total de vagas, 600 são para soldados - sendo destas 20 reservadas para músicos - e 60 são para oficiais. Os salários, após o curso de formação, varia de $ 5.763,07 - para soldado - e R$ 10.842,13 - para oficiais.

O novo concurso foi anunciado em outubro do ano passado. Na ocasião o governador também realizou a entrega de 50 patrulhas para a PMTO.

A corporação realizou o último concurso em 2021. Na época, o certame ofertou 950 vagas para soldados, 25 para músicos e 25 para a área de saúde. Os candidatos foram avaliados por meio de provas teóricas, testes de aptidão física e avaliações psicológicas e sociais.