As vagas são para Brasília e São Paulo e distribuídas quatro áreas de conhecimento - (crédito: Marcos de Paula/ Agência Estado )

Termina nesta segunda-feira (10/3) o prazo para se inscrever no concurso público para provimento de 75 vagas para o quadro de pessoal da Superintendência de Seguros Privados (Susep). As inscrições podem ser realizadas pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

O certame oferece oportunidades para analista técnico; cargo de nível superior e remuneração inicial de R$ 18.033,52. As vagas são para Brasília e São Paulo e distribuídas quatro áreas de conhecimento, sendo elas: contabilidade pública, direito, políticas públicas e desenho institucional, supervisão e regulação de mercados e tecnologia da informação e ciência de dados.

A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para 08 de junho. A prova objetiva será composta por 130 questões, das quais 50 questões são de conhecimentos gerais e 80 de conhecimentos específicos, cada item vale um ponto. Já a prova discursiva consistirá na elaboração de uma redação e valerá 30 pontos.

Os candidatos também serão avaliados por meio da avaliação de títulos. A etapa é de caráter unicamente classificatório e valerá até 5 pontos, para os casos de candidatos que tenham pós-graduação ao nível de doutorado ou de mestrado.