Aplicação da Prova Nacional Docente está prevista para novembro

RP Raphaela Peixoto

Com aplicação anual, a PND será voltada a licenciados e, na sua primeira edição, avaliará 17 áreas do conhecimento - (crédito: Reprodução/Freepik)

A primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) será aplicada em novembro, conforme informações divulgadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — responsável pela aplicação do exame. A prova terá como referência o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes das Licenciaturas (Enade Licenciaturas).

A PND integra o Programa Mais Professores para o Brasil, lançado em janeiro de 2025. As redes públicas de ensino poderão utilizar os resultados da prova como critério exclusivo ou complementar na seleção de novos docentes para a educação básica. De acordo com o Inep, o exame não substituirá os concursos públicos.

Com aplicação anual, a PND será voltada a licenciados e, na sua primeira edição, avaliará 17 áreas do conhecimento:

Artes visuais,



Ciências biológicas,



Ciências sociais,



Computação, educação física,



Filosofia,



Física,



Geografia,



História,



Letras (inglês),



Letras (português),



Letras (português e espanhol),



Letras (português e inglês),



Matemática,



Música,



Pedagogia e



Química.

O período de adesão para as redes públicas teve início em 12 de fevereiro, data de publicação da Portaria nº 96/2025 e do Edital nº 1/2025 no Diário Oficial da União (DOU). O prazo para adesão se estende até 17 de abril, conforme estabelecido na normativa.

Confira o cronograma da PND:

Publicação do edital de adesão pelo MEC: 12 de fevereiro de 2025



Período de adesão no Simec: 12 de fevereiro a 17 de abril de 2025



Cadastro do edital de seleção pelos entes federativos: 1º de março a 25 de junho de 2025.

