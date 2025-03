Concurso PMTO: edital tem 660 vagas e salários de até R$ 10 mil

RP Raphaela Peixoto

A seleção será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O processo seletivo conta com cinco etapas e varia de acordo com o cargo - (crédito: Agência Brasil)

O governo do Tocantins publicou o edital de abertura do concurso da Polícia Militar do estado. O certame oferta 660 vagas para o quadro de praças e oficiais da corporação. O documento consta na edição de segunda-feira (10/3) do Diário Oficial do estado.

Do quantitativo de vagas, 60 serão para oficiais. O cargo exige nível superior e a remuneração pode chegar a R$ 10.842,13 após o curso de formação. As outras 600 oportunidades são para soldados - sendo destas 20 reservadas para músicos. O salário, após o curso de formação, é de R$ 5.763,07. A função exige ensino médio completo.

O período das inscrições estará aberto entre os dias 17 de março a 15 de abril. O valor da taxa de inscrição é R$ 150 para o cargo de oficial e R$ 120 para o cargo de soldado. O interessado poderá se inscrever por meio do site da FGV. Para tal, o candidato deverá ter idade mínima de 18 anos e máxima, no ato da inscrição no concurso público, de 32 anos. Altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino.

O processo seletivo conta com cinco etapas e varia conforme o cargo. São etapas comuns para ambas as funções: provas objetiva e dissertativa, avaliação de capacidade física, avaliação psicológica e avaliação médica e odontológica.

O edital ainda estabelece que "o prazo de validade do certame é de dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, contado da data da publicação da homologação do resultado".