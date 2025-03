RP Raphaela Peixoto

Prova - (crédito: Reprodução/Freepik)

As provas objetivas e a redação do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) serão realizadas neste domingo (16/3). Os exames serão aplicados no mesmo dia, no entanto, em turnos distintos, sendo para os cargos de nível médio no período vespertino e para os cargos de nível superior no período matutino. Ao todo, o certame registrou 546.042 inscritos.

Segundo o Cebraspe, os portões de todas as unidades de aplicação serão abertos às 6h30 e fechados às 7h30. O início da aplicação das provas está marcada para às 8h. No turno da tarde, os portões ficarão abertos entre 13h30 e 14h30. Os exames começarão às 15h. Os horários de aplicação para os locais seguirão o horário oficial de Brasília–DF.

O cartão de confirmação de inscrição contendo o local, a sala e o horário de realização das provas está publicado no site da banca. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de documento físico de identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e cartão de convocação para as provas.

O concurso oferta 545 vagas imediatas, além do cadastro reserva. As oportunidades são para as áreas médica (198), assistencial (330) e administrativa (17) e são distribuídas em seis macrorregiões. Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

Os aprovados serão lotados nos 45 hospitais da rede e na sede da estatal. O prazo de validade do certame é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.