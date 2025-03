FA Francisco Artur de Lima

O cronograma do concurso da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), com edital publicado em novembro de 2024, apresenta novidades para inscrições e provas. A banca organizadora do certame da Caesb é o Cebraspe.

De acordo com publicação no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (17/3), as avaliações objetivas serão aplicadas em 22 de junho, enquanto as discursivas no dia 28 de setembro. Segundo o edital, o certame da Caesb oferecerá 82 vagas, com salários de até R$ 11 mil.

Já o período de inscrições para o concurso da companhia, conforme o diário oficial, será entre 21 de março e nove de abril. As mudanças no cronograma do certame da Caesb ocorreram após questionamentos do Tribunal de Contas do DF.

O tribunal, em 6 de março deste ano, recomendou a alteração da quantidade de provas discursivas corrigidas, além da data de aplicação das provas e o caráter eliminatório das provas de títulos. Inicialmente, a prova estava prevista para 13 de abril e 27 de junho.