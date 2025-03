Concurso Ebserh: confira gabaritos preliminares da prova

FA Francisco Artur de Lima

Gabaritos preliminares das provas do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) já estão disponíveis para consulta dos candidatos. As avaliações foram aplicadas neste domingo (16/3). Ao todo, o certame da Ebserh registrou 546.042 inscritos.

Candidatos poderão acessar os gabaritos preliminares da prova por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A Ebserh é responsável pela administração de hospitais universitários federais.

O concurso da Ebserh ofertará 545 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para as áreas médica (198), assistencial (330) e administrativa (17) e são distribuídas em seis macrorregiões. Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

A área Assistencial foi a mais concorrida, com 423.552 inscrições. O edital do concurso estabelece um prazo — entre 18 e 19 de março — para a interposição de recursos. O procedimento também é feito por meio do site da FGV.