Concurso Sefaz/PI oferece 80 vagas e salários de até R$ 27 mil

CB Correio Braziliense

As inscrições serão abertas na segunda-feira (24/3) e permanecerá disponível até 22 de abril - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Governo do Piauí publicou, nesta quinta-feira (20/3), o edital de abertura do concurso público para a Secretaria da Fazenda do Piauí (Sefaz/PI). O certame oferece 80 vagas e salários de até R$ 27.625,52. As oportunidades são destinadas aos cargos de auditor fiscal, auditor governamental, analista do Tesouro Estadual e agente de tributos.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o processo seletivo conta com provas objetivas e discursivas. A aplicação das provas objetivas está prevista para os dias 13 e 20 de julho. Já a prova discursiva será realizada em 21 de setembro.

As inscrições serão abertas na segunda-feira (24/3) e permanecerá disponível até 22 de abril. Interessados podem se inscrever por meio do site da FCC. O valor da taxa de inscrição varia conforme o cargo, sendo:

R$ 200 para auditor fiscal da Fazenda Estadual



R$ 180 para auditor governamental



R$ 180 para analista do Tesouro Estadual



R$ 160 para agente de tributos

Distribuição das vagas e remuneração

O edital prevê a reserva de vagas para candidatos com deficiência e para candidatos negros de 10% e 25%, respectivamente. A reserva de vagas será tanto das existentes e quanto das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso.

Leia também: Concurso da Caesb tem novas datas para inscrição e prova

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Agente de tributos (Geral) – 30 vagas



Agente de tributos (Tecnologia da Informação) – 10 vagas



Analista do Tesouro Estadual (Geral) – 8 vagas



Analista do Tesouro Estadual (Tecnologia da Informação) – 10 vagas



Analista do Tesouro Estadual (Tecnologia da Informação) – 2 vagas



Auditor fiscal (Geral) – 17 vagas



Auditor fiscal (Tecnologia da Informação) – 3 vagas



Auditor governamental (Geral) – 5 vagas



Auditor governamental (Tecnologia da Informação) – 2 vagas



Auditor governamental (Engenharia) – 3 vagas

Os cargos exigem ensino superior completo. A jorna de trabalho é de 30 horas semanais com remuneração para o cargo de agente de tributos de R$ 10.042,57. Já os agentes de tributo receberão R$ 18.634,27. O salário para o cargo de auditor governamental é R$ 19.251,72. A maior remuneração é do cargo de auditor fiscal da Fazenda Estadual que é de R$ 27.625,52.