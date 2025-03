Concurso TRE-TO com salários de até R$ 16 mil tem edital divulgado

FA Francisco Artur de Lima

As inscrições para o concurso para o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins (TRE-TO) com salários de até R$ 16 mil começaram nesta quarta-feira (19/3). O edital, publicado no site do Instituto AOCP, prevê vagas imediatas e chances para a formação de cadastro de reserva.

As oportunidades serão para os cargos de analista e técnico judiciário, todas destinadas a candidatos com nível superior. Ao todo, serão duas oportunidades para preenchimento imediato na área de analista. As demais vagas formarão o cadastro de reserva. O concurso TRE-TO terá vigência de dois anos, contada a partir da homologação do resultado final.

Inscrições

As inscrições no concurso TRE-TO vão até 16 de abril. Para inscrever-se o candidato deve acessar o site do Instituto AOCP e preencher o formulário intitulado "solicitação de inscrição".

Ao preencher o documento, o candidato deverá optar por uma das cidades no Tocantins disponíveis à realização das provas objetivas e discursivas: Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Gurupi ou Palmas.

Taxa de inscrição

Para confirmar a inscrição no concurso do TRE de Tocantins, será necessário o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85, para o cargo de técnico e de R$ 110, para os de analista. O pagamento da taxa poderá ser efetuado até 17 de abril.

A isenção da taxa será concedida apenas a candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O pedido de isenção deverá ser realizado no site da banca organizadora, até as 15h de 21 de março.