RP Raphaela Peixoto

A seleção será composta por duas etapas: prova objetiva e prova de títulos. As provas objetivas ocorrerão no dia 6 de julho - (crédito: Caio Gomez)

O Governo da Paraíba anunciou nesta quarta-feira (9/4) a abertura do concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica IV, com remuneração de R$ 6.944,09. O certame será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

São ofertadas 2 mil vagas distribuídas em diversas disciplinas, incluindo artes (144), biologia (89), educação física (207), filosofia (30), física (91), geografia (165), história (194), línguas espanhola (74), inglesa (124), portuguesa (375), matemática (383), química (80) e sociologia (44).

As inscrições estão abertas a partir das 14h de 10 de abril e seguem até as 23h59 de 8 de maio, exclusivamente pelo site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 120.

A seleção será composta por duas etapas: prova objetiva e prova de títulos. As provas objetivas ocorrerão no dia 6 de julho, nas cidades sedes das Gerências Regionais de Educação (GRE). O resultado será divulgado no dia 14 de setembro.

As provas objetivas constarão de 100 questões. A duração do exame será de quatro horas. Serão considerados aprovados os candidatos que, cumulativamente, pontuar, no mínimo, 50% no total de pontos na prova objetiva e não podendo obter nota igual a zero em qualquer uma das disciplinas.