TRF 4 lança concurso com salários de até R$ 14,8 mil

Por Raquel Kirlien — O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4) publicou o edital para o concurso de 2025, oferecendo vagas em cadastro reserva para os cargos de analista e técnico judiciário em diversas especialidades. As remunerações iniciais variam de R$ 9.052,54 a R$ 14.852,98, dependendo do cargo. As inscrições estarão abertas de 14 de abril a 14 de maio de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do certame. As provas estão agendadas para o dia 13 de julho de 2025.

Os candidatos devem estar atentos às datas importantes e aos requisitos específicos para cada cargo, a fim de garantir sua participação no processo seletivo.

Quais são os cargos e requisitos do concurso TRF 4?



O concurso oferece vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, cada um com suas especialidades e requisitos específicos. Para o cargo de Analista Judiciário, as áreas incluem judiciária, oficial de justiça avaliador federal, análise de sistemas de informação, entre outras. A maioria das especialidades exige formação superior na área correspondente, além de registro no órgão de classe competente quando aplicável.

Já para o cargo de técnico judiciário, as especialidades abrangem áreas como Administrativa, Agente da Polícia Judicial, desenvolvimento de sistemas de informação, entre outras. Em geral, é necessário ter formação superior em qualquer área, com algumas especialidades exigindo cursos técnicos ou específicos na área de atuação.

Como serão as etapas e provas do concurso TRF 4?



Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Para o cargo de analista judiciário, a prova objetiva será composta por 20 questões de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, além de um estudo de caso discursivo. Para o cargo de técnico judiciário, a prova objetiva terá 24 questões de conhecimentos gerais e 26 de conhecimentos específicos, acompanhadas de uma redação discursiva.

As provas serão realizadas em diversas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além disso, para o cargo de agente da Polícia Judicial, haverá uma prova prática de aptidão física, que incluirá testes de abdominal, flexão de braço na barra fixa, flexão com o cotovelo em 90º e corrida de 12 minutos.

Quais são as principais datas?



Os interessados devem ficar atentos às principais datas do concurso TRF 4. As inscrições estarão abertas de 14 de abril a 14 de maio de 2025, com a possibilidade de solicitar isenção da taxa de inscrição entre 14 e 18 de abril. O último dia para pagamento da taxa é 15 de maio de 2025. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 13 de julho de 2025, enquanto a prova prática de aptidão física para o cargo de agente da Polícia Judicial ocorrerá em 19 de outubro de 2025.