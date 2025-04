RP Raphaela Peixoto CS Carlos Silva

Último concurso para a carreira foi realizado em 2022 e ofereceu 770 vagas, distribuídas entre imediatas e cadastro de reserva - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec/DF) informou ao Correio que há possibilidade de publicação do edital do próximo concurso para o cargo de Auditor Fiscal no segundo semestre de 2025.

Segundo a pasta, o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Termo de Referência e demais etapas necessárias à contratação da banca organizadora já está constituído. O número de vagas, no entanto, continua em discussão entre os integrantes do grupo.

O último concurso para a carreira foi realizado em 2022 e ofereceu 770 vagas, distribuídas entre imediatas e cadastro de reserva. Organizado pelo Instituto Iades, o processo seletivo contou com provas objetivas, discursivas e curso de formação. A homologação do resultado ocorreu em 2024.

Concursos à vista

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, no início de abril, a realização de um novo concurso público para o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Segundo ele, o certame deve ofertar ao menos cinco mil vagas para recompor o efetivo da corporação, diante da previsão de aposentadorias. A previsão é que a publicação do edital de abertura ocorra até junho.

Além do concurso para o CBMDF, o GDF prevê a realização de novos certames ao longo de 2025, com oportunidades em diversas áreas da administração pública. Cinco processos estão oficialmente autorizados e se encontram em diferentes fases de preparação.

Entre os concursos mais aguardados está o da carreira de Auditoria Tributária, atualmente em fase de estudos técnicos. Já para a carreira de Especialista em Saúde, o processo está mais avançado, com a contratação da banca organizadora em andamento.

Na área de infraestrutura, o concurso para a carreira de Planejamento Urbano e Infraestrutura deve ter o edital publicado nos próximos 60 dias, conforme previsão do governo. Também há expectativa para a realização de um novo certame do Hemocentro, que se encontra na etapa de formação de grupo de trabalho para estudos técnicos.

Outra seleção em pauta é a da Polícia Civil do DF (PCDF), com vagas previstas para os cargos de delegado, médico perito e papiloscopista. No entanto, segundo o GDF, apesar da autorização já ter sido concedida, a condução do processo seletivo foi delegada à própria corporação. Por isso, é necessário aguardar informações da PCDF sobre o andamento e o cronograma do concurso.

