Concurso TRT 10ª Região: veja último resultado da prova discursiva

RP Raphaela Peixoto

A seleção para ambos os cargos é composta por provas objetivas e prova discursiva. Os salários chegam a R$ 16.035,69 - (crédito: Divulgação/TRT 10)

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10ª Região) divulgou, nesta quinta-feira (8/5), o último resultado para a prova discursiva do concurso público para analista judiciário e de técnico judiciário. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 14 de maio de 2025, no site oficial do certame.

O documento convoca os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência para a avaliação biopsicossocial. Também foram convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos autodeclarados negros e indígenas.

A avaliação biopsicossocial será realizada nos dias 17 e 18 de maio. A consulta individual para verificar local e o horário de realização da avaliação estará disponível no site do Cebraspe a partir de 12 de maio.

Já a segunda etapa do procedimento de heteroidentificação - para candidato cuja condição autodeclarada não foi reconhecida na etapa anterior- ocorrerá no período de 16 de maio a 13 de junho. As informações sobre o horário e o local de realização do procedimento serão disponibilizadas a partir de 12 de maio no site do Cebraspe.

A publicado do edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial bem como do procedimento de heteroidentificação está prevista para 23 de junho. O documento será divulgado no Diário Oficial da União e no site oficial do concurso.

Sobre o certame

O concurso oferta nove vagas para os cargos de analista judiciário (nível superior) e técnico judiciário (nível médio) e destinadas para o Distrito Federal e Tocantins. O certame ainda formará cadastro reserva.

A seleção para ambos os cargos é composta por provas objetivas e prova discursiva. Os salários chegam a R$ 16.035,69.