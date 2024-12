TRT da 10ª Região lança concurso com salários de até R$ 16 mil

RP Raphaela Peixoto

A seleção para ambos os cargos serão composta por provas objetivas e prova discursiva. Os candidatos ao cargo de técnico judiciário - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) divulgou, nesta sexta-feira (20/12), o edital de abertura do concurso público com nove vagas além de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de analista judiciário (nível superior) e técnico judiciário (nível médio) e destinadas para o Distrito Federal e Tocantins.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As inscrições ficarão abertas entre os dias 27 de dezembro a 17 de janeiro. Elas poderão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 90 (técnico) e R$ 120 (analista).

Leia também:Editais do concurso da PM de Sergipe são republicados

A seleção para ambos os cargos será composta por provas objetivas e prova discursiva. Os candidatos ao cargo de técnico judiciário — área: administrativa — especialidade: agente da polícia judicial também realizarão um teste de aptidão física. A aplicação das provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 16 de março em Brasília (DF) e em Palmas (TO).

Remuneração, vagas e especialidade

Analista Judiciário (nível superior) — salário inicial: R$ 13.994,78

Área judiciária: 3 vagas no Distrito Federal (DF) e cadastro reserva no Tocantins (TO);



Área judiciária - oficial de justiça avaliador: cadastro reserva no DF e TO;



Área administrativa - especialidade contabilidade: cadastro reserva no DF e TO;



Apoio especializado: cadastro reserva para as seguintes especialidades no DF: Arquitetura; arquivologia; comunicação social; enfermagem do trabalho; engenharia civil; estatística; história; medicina (Cardiologia); serviço social; e tecnologia da informação.

Técnico Judiciário (nível médio) — salário inicial: R$ 8.529,65